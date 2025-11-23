Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü!

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ, ARAÇ BENZİN İSTASYONUNA DALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GCD 639 plakalı ve K.K. idaresindeki Skoda marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

YAKIT ALAN OTOMOBİLE ÇARPTI, ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI

Bir anda savrularak benzin istasyonuna dalan araç, bu esnada yakıt almak için bekleyen 41 AEE 531 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GCD 639 plakalı araçta yangın çıktı. İstasyon çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, İSTASYONDA PANİK YAŞANDI

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, bu sırada istasyonda da kısa süreli panik yaşandı. Yangın nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak istasyon geçici süreyle araç girişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.