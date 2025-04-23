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Çatalca’da deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar
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Çatalca’da deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar

Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:34:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:36:16

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Çatalca’da da paniğe neden oldu. Sarsıntı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hem atölyede çalışanların hem de kahvehanede oturan vatandaşların depreme yakalandığı anlar yer aldı.

Saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Çatalca'da ise deprem anına ilişkin dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Bir atölyede çalışan işçiler, sarsıntının başlamasıyla büyük panik yaşayarak hızla dışarı çıktı. Aynı dakikalarda bir kahvehanede oturan vatandaşlar da paniğe kapılarak kendilerini sokağa attı. O anlar, iş yerlerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Depremin etkisiyle ahırda bulunan hayvanların da panikleyerek kaçıştıkları görüldü. Sarsıntı sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde küçük çaplı hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İstanbul Valiliği ise depremle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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