RAMAZAN İMSAKİYE
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Çankırı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü!

Çankırı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü!
29.03.2023 17:39 - Son Güncelleme: 29.03.2023 17:39

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Çankırı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Çankırı'nın yüksek kesimleri sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Yaşam Videoları

Meteorolojinin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Çankırı'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Şehrin kuzey kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler ise yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Ilgaz ilçesinde ara ara devam eden kar yağışının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışına karşı önlem alan Karayolları ekipleri ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise Mart ayının sonunda yağan karın kuraklığın azalmasına katkı sağlayacağı için sevindirici olduğunu söyledi.

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