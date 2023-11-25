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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 16:24 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 16:56

Çankırı son dakika kadın cinayeti: Cani koca çocuklarının gözü önünde eşini bıçakla öldürdü

Çankırı’da cani koca, kavga ettiği eşini çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. Kezban G.'nin cenazesi, Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çankırı'da eşi tarafından öldürülen kadın, 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk ebeveyni Yakup G. ve Kezban G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup G., eşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili Yakup G. gözaltına alınırken, Kezban G.'nin cenazesi ise yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kezban G.'nin cenazesi, Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Yakup G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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