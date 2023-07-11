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Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı

Çanakkale’de otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı
11.07.2023 16:00

OTOMATİK OYNAT

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Çanakkale’de Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otobüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 13.35 sıralarında Güzelyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Manisa’dan Çanakkale’ye içinde 5 yolcusuyla seyir halinde olan Ahmet Akkuş yönetimindeki 45 VH 001 plakalı Soma Seyahat’a ait otobüs, Güzelyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüs içinde bulunan yolculardan Yasemin Y.(44), Elif Nisa Y.(8), Ayşe Ç.(39), Halil K.(62) ve Öykü B.(31) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

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