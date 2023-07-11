Bara silahla girme kavgasında 3 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 7 Temmuz'da Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, bar çalışanı Ufuk Ö. (21), üzerinde tabancayla içeri girmek isteyen Emrecan A. (26) ile arkadaşı Yiğit K’ye (24) engel olunca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Emrecan A., tabancayla Ufuk Ö'yü bacağından vurdu. Bunun üzerine Ufuk Ö'de bıçakla Emrecan A. ile Yiğit K.’yi yaraladı. Gürültü üzerine dışarı çıkan diğer bar çalışanı Mertcan D.(20), av tüfeğiyle Emrecan A.’yı vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından3 yaralıyı hastanelere kaldırdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ufuk Ö. ile iş arkadaşı Mertcan D. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ufuk Ö. ifadesinde, “Tanıdığı olduğunu söyleyip, mekana belinde tabancayla girmek istedi. Ben de buna engel oldum. Bana tabancayla ateş açtı. Kendimizi korumak için müdahale ettik” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karışan bardaki Selahattin D. (38) ile Ramazan T. ise (26) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.