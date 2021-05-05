RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün talebe yapılanmasına operasyon

SON DAKİKA: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün talebe yapılanmasına operasyon
05.05.2021 09:47
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Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock'un çözümlemeleri ve itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler üzerine, örgütün güncel talebe yapılanmasında oldukları ve Anadolu'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen çok sayıda öğrenciyi örgüt evlerine yerleştirdikleri belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, pandemi döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrol altında tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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