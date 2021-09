Çalışanına tecavüz eden patrondan pes dedirten savunma: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır! Yer: Esenyurt

İstanbul Esenyurt'ta dağcılık eğitmenliği yapan Funda T. isimli kadın patronu tarafından tecacüze uğradığını iddia etti. Yaşanan iğrenç olay sonrası olayı normalleştirmeye çalışan patronun "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır çok abartma" şeklinde konuştuğunu belirten kadın suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt'ta endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T.(32), patronu Kemal A.(40) tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Yaşanan olay sonrası Kemal A.'nın durumu normalleştirmeye çalışıp 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır çok abartma' şeklinde konuştuğunu ileri süren Funda T., firmanın ana merkezindeki yöneticilerin de 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' şeklinde ifadeler kullandıklarını dile getirdi. Funda T. yaşadığı olay sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Kemal A. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Esenyurt'ta endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan 32 yaşındaki Funda T., 5 Haziran'daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. İddiasına göre; her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T., patronu Kemal A.'nın ısrarları ve yurtdışından gelen denetleyiciye tercümanlık yapmak için katılmak zorunda kaldı. Kutlamaya katılıp burada alkol alan Funda T. , sarhoş olduktan sonra eve gitmek istedi ancak Kemal A. önce onu bir arsaya götürüp cinsel saldırıda bulundu. Tepkisi üzerine 'Seni eve götüreceğim' diyen Kemal A. daha sonra otomobiline bindirdiği Funda T.'yi ofislerine götürüp tecavüz etti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ YAPACAĞINI DÜŞÜNMEDİĞİM BİR İNSANDI"

Tecavüz iddialarını anlatan Funda T., "Ben iple erişim teknisyeniyim. Bu firmada yardımcı eğitmenlik yapıyordum. Her sınavdan sonra normalde zaten bir kutlama yapılırdı firmada. Ben alkol kullanmadığım için katılmazdım, direkt eve geçerdim. Olayın yaşandığı gün zaten orada bulunmak zorundaydım. Çünkü yurtdışından gelen denetleyici kutlamadan sonra havalimanına bırakılacaktı ve benim de tercümanlık yapmam gerekiyordu. 'Sen artık seviye üç oldun en üst seviyeye ulaştın' falan denilip bana özellikle patron tarafından daha çok baskı yapılarak 'içki içmen gerekiyor' denildi. Ben içmek istemiyordum. Çünkü alkolle aram yok benim ama özellikle patronum Kemal tarafından içmem için ısrar edildi. Ardından denetleyiciyi havalimanına bıraktık. Bu arada bu adam da hiç alkol kullanmadı. Bu adam bana o zamana kadar 4 ay boyunca çok güven oluşturan düzgün profilli bir adam görünüyordu. Ben böyle bir şey olacağını hiç sezmemiştim. Daha önce hiçbir sarkıntılığı olmamıştı. Böyle bir şeyi hiç yapacağını düşünmediğim bir insandı" dedi.

"EVLİ VE İKİ ÇOCUK SAHİBİ"

Alkol aldıktan sonra eve bırakılacağını düşünürken ana yoldan toprak bir yola sapıp bir arsaya götürüldüğünü anlatan Funda T., "Aslında beni o an istediği yola yani planına saptırdı. Planladığı şey zaten baştan belliymiş ben bunu göremedim. İlk orada denedi zaten. Tacizde bulundu. Öpmeye çalıştı. Öptü beni, ben ittim onu. İstemediğimi söyledim. Ben en çok bu adamın böyle bir eylemde bulunmasına şaşırdım. Çünkü evli ve iki çocuk sahibi, böyle bir şeyi hiç beklemediğim bir adam. Ben bunu ittim ve ardından yine taciz etmeye başladı. Ben sinirlendim ve beni eve bırak dedim. Ve sonra gözümü ofiste açtım. Ben arabada sızmışım, ardından beni arabadan çıkarttı. Orada içeride minderleri hazırlamış yere. Beni oraya doğru sürükledi. Film gibiydi aslında. İzliyorum sadece kendimi. Beni mindere doğru götürdü. Cinsel saldırıda bulundu" diye konuştu.

"VEGAS'TA OLAN VEGAS'TA KALIR ÇOK ABARTMA"

Ertesi gün kendisine geldiğini ve olayı arkadaşına anlattığını, daha sonra ne yapacağını bilemez bir halde işe gittiğini anlatan Funda T., "Bu adam iş yerine gelip olayı normalleştirmeye çalıştı. Benim yanıma gelip "Ne oldu ya? Neden soğuksun sen?" tarzı konuştu. Çok sinirlendim onu görünce. 'Ne oldu Vegas'ta olan Vegas'ta kalır çok abartma' falan, böyle şeyler söyledi. Ben daha çok sinirlendim" dedi.

"BURASI TÜRKİYE DAVA AÇSAN DA BİR ŞEY OLMAZ"

Olayın ardından çalıştığı firmanın merkezi olan İzmir'e gittiğini belirten Funda T. "Ana firmaya gittiğimizde bu iş çözülecek sanmıştım. Ama diğer iki ortak bu adamı korudular. 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' dediler bana. İşten 'patron tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradığım için ayrılıyorum' şeklinde istifa edip çıktım. Dilekçemi de işleme almadılar, devamsızlıktan çıkış yaptılar. Ana firma şu an adamı koruyor, avukatlarıyla her şeyiyle bu adamı koruyorlar. Ben şu an onun bu olayın davaya dönüşmesini, delillerin toplanmasını ve bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bu adam hala aynı işine devam ediyor. Hala statüsünde, altında çalışan insanlar var. Birçok kadın teknisyen şu an oradan eğitim alıyor" diye konuştu.