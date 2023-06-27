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Çaldıkları motosikleti geri vereceğiz bahanesiyle çağırdılar silahla vurarak öldürdüler

Çaldıkları motosikleti geri vereceğiz bahanesiyle çağırdılar silahla vurarak öldürdüler
27.06.2023 12:17 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:19

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Gaziantep’te motosikleti çalınan 30 yaşındaki Doğan Gültekin, motorunu geri verme bahanesiyle hırsızlar tarafından çağrıldığı yerde silahla vurularak öldürüldü. Olay Gaziantep’in Gazikent mahallesinde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikleti çalınan 30 yaşındaki 2 çocuk babası Doğan Gültekin motorunu aramaya başladı. İddiaya göre motorunu çalan hırsızlar Gültekin’e ulaşıp ‘motorunu geri vereceğiz’ diyerek Gazikent mahallesine çağırdı. Çağrılan yere giden Doğan Gültekin hırsızların ateş etmesi sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gültekin’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis ekipleri Doğan Gültekin’i vuranların yakalanması için çalışma başlattı.

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