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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:09 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:19

'Çakmak' nedeniyle tartıştığı kişinin babasını tabancayla vurdu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde H.E., çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla yaraladı. M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, Seval Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi. Daha sonra ise ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı. Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun çağırdığı yere gitti. M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K., gözaltına alındı.

Tedaviye alınan M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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