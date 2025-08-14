Cadde ortasında çekiç ve sopalı kavga: O anlar kamerada
Sakarya’nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 5 kişinin karıştığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde yaşandı. İki grup arasında trafikte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Dakikalar içinde gerilim tırmandı, taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. 5 kişinin arasında yaşanan kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.