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Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu

Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu
18.07.2021 00:40 - Son Güncelleme: 18.07.2021 00:57
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde flaş gelişmeler yaşandı. Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Büyükşen çiftinin çocukları Osman Büyükşen ve Fatma Büşra Büyükşen çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar...


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