PODCAST CANLI YAYIN
Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı o anlar kamerada

Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı o anlar kamerada

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna girip, pompaları sıyırdıktan sonra iş yerinin merdivenlerine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında uluslararası İpekyolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak akaryakıt pompalarını sıyırdıktan sonra iş yerinin merdivenlerine çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle