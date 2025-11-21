Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda kamyonet alev aldı

Olay saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TE 051 plakalı kamyonet Silivri'den İstanbul istikametinde seyir halindeyken Güzelce mevkiinde bir anda yanmaya başladı. Yanını fark eden sürücü, araca yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın herhangi başka araca sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.