Haberler Yaşam Videoları Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişan dönüşü katliam gibi kaza

Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişan dönüşü katliam gibi kaza

Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişan dönüşü katliam gibi kaza
27.12.2021 09:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji il il sayarak...
Ana Sayfa 04:26
MasterChef'te kim elendi?...
Ana Sayfa 00:17
Patenli gençlerin ölümle dansı...
Ana Sayfa 03:11
Kan donduran son! İkna etmeye...
Ana Sayfa 03:38
İçişleri’nden ‘’İBB’ye...
Ana Sayfa 00:28
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:13
Sultangazi’de başıboş pitbull...
Ana Sayfa 01:48
Denizli’de pitbull dehşeti!
Ana Sayfa 02:19
O müezzin Hakk'a yürüdü
Ana Sayfa 01:07
park halinde alev alan...
Ana Sayfa 47:11
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:13
Telefon çalan maskeli...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.15 sıralarında Gemlik ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otomobiller yol kenarından bulunan bariyerlere çarparak sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sıkıştıkları otomobillerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Fatih Sönmez ve İsmail Köse ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan İbrahim Köse ve İsmi alınamayan yaralı ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldılar. Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse'nin akraba oldukları ve İznik ilçesindeki bir nişandan döndükleri öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA