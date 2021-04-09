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Bursa'da polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Bursa'da polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir
DHA
09.04.2021 09:36
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Bursa'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında duruyu uçtu. Kazanın ardından 2 kişi yaya olarak kaçarken, itfaiye ekipleri, çıktıkları otomobilin üzerinde mahsur kalan 2 şüpheliyi sırtlarında taşıyarak kurtardı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kaçan adam değildir. Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.


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