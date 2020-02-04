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Bursa'da özel halk otobüsünde isyan ettiren olay! 'Üstü ve ayakları kirli' diye otobüsten indirdi

Bursa'da özel halk otobüsünde isyan ettiren olay! 'Üstü ve ayakları kirli' diye otobüsten indirdi

04.02.2020 10:56

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti. O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.


Olay, Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada otobüs şoförü ayağındaki çamur yüzünden sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi.

Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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