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Van'da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi

Van'da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi

04.02.2020 11:37

Son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 15 kilo 390 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yalı Mahallesi'nde V.G'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, iki boya kovasına gizlenmiş 15 kilo 390 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan V.G. ve F.G. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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