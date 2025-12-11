PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da motosiklet kadına çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli sürücü karşıdan karşıya geçen kadın yayaya çarptı. Devrilen motosiklet sürücüsü ile kadın yaya yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde sürücü Murat Y.(48) yönetimindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Belgüzar Ö.(75)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

