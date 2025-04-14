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Bursa’da korkunç kaza kamerada: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
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Bursa’da korkunç kaza kamerada: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:39:30

Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi’nde emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan kamyonet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, hızla ilerleyen bir ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet tırın altına sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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