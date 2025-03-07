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Bursa’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 12:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zülfü Demir, dengesini kaybederek 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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