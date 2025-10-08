Burdur’da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen jandarma aracı ile bir otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, 2 jandarma personeli ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.