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Burdur’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! 1 ölü 4 yaralı
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Burdur'da feci kaza: Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! 1 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 21.04.2025 22:07:24

Burdur-Çardak Lavanta yolunda kafa kafaya çarpışan iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada Ünal Demir hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Burdur merkeze bağlı Yazıköy köyü Burdur-Çardak Lavanta yolunun 5'inci kilometresinde , saat 19.10 sıralarında meydana gelen kazada, Ramazan C. (48) yönetimindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir (68) yönetimindeki 15 DN 688 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş araç sürücüsü Ünal Demir ile diğer araç sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı.

Yaralılar, köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil alev alarak yanmaya başladı . İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti .

Yanan araçlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, 15 DN 688 plakalı Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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