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Burdur’da alzheimer hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Burdur’da alzheimer hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
10.01.2023 21:25 - Son Güncelleme: 10.01.2023 21:30

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Olay saat 16.00 sularında merkez İnönü Mahallesi Kostak Sokak'ta meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Ethem Ruhi Babacan (75) çocukları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Tek başına yaşayan babalarını ziyarete gelen kızı ve torunu kapıyı çalmasına rağmen içerden ses gelmeyince şüphelendiler. Biraz bekledikten sonra kapıyı zorlayarak açan kızı ve torunu Babacan’ı salonda yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Babacan’ın hayatını kaybettiğini ve cesedin en az 2 günlük olduğunu belirledi. Adli tabip ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede Babacan’ın yere düştüğü, düşerken de kafasını yere çarptığını üzerinde duruluyor.

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