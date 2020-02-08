Böyle hırsızlık görülmedi! 150 yıllık tarihi çeşmeyi çaldılar... 08.02.2020 14:11

Hırsızlar, bu kez 150 yıllık tarihe göz dikti. Yol kenarındaki taş çeşmeyi çalanların yakalanması için harekete geçildi. Yöre halkı da yaşanan olaya isyan etti