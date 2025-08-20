PODCAST CANLI YAYIN

Bolu’da orman yangını başladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bolu’nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken,hem havadan hem karadan müdahale başladı.

Yangın, Kıyaslar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

