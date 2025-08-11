Şehit Eren Bülbül vefatının 8. yılında kabri başında anıldı

11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar eden ve yer gösteren 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit düştü. Şehit olmadan önce sosyal medyasında paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" sözleri hafızalara kazındı.

Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Şehit Eren Bülbül, vefatının 8. yıl dönümünde Maçka'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci, jandarma personeli, annesi Ayşe Bülbül ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Acım Büyüyor, Terör Bitsin"

Anma töreninde konuşan anne Ayşe Bülbül, "Yıllar geçse de evladımı unutamam. Günler ilerledikçe acım büyüyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum" dedi.

Vali Yıldırım: "Şehitlerimizi Her Zaman Hatırlayacağız"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız, gazilerimiz baş tacımızdır. Birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesine Ziyaret

Vali Yıldırım, mezarı güllerle süslenen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.