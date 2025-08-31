Boğaziçi Üniversitesi’nde dehşet: 15 yaşındaki kız öldü! Saldırgan intihar etti

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde yaşanan olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Bölgeye 2 kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kafede yerde yatar vaziyetteki A.K. (20) ve 15 yaşındaki H.Ö.'ye müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen iki genç de hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, H.Ö. ile A.K. arasında bir gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, sabah saatlerinde iki genç arasında bir tartışma yaşandığı ve H.Ö.'nün ilişkiyi sonlandırmak istediği belirlendi. A.K.'nin bu durumu kabullenemeyerek olay yerine geldiği ve yanında getirdiği silahla önce H.Ö.'ye, ardından da kendisine ateş ettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA



Boğaziçi Üniversitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."