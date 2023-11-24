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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 21:29 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 22:18

Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesinin boğazını keserek öldürdü

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47) evin içine girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı. Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden de bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde bulunduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

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