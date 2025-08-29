Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi

FECİ KAZA GERENKUYU MEVKİİNDE YAŞANDI

Kaza, Yalıçiftlik - Kızılağaç yolu Gerenkuyu mevkiinde meydana geldi. Kızılağaç yönüne seyreden 48 AHF 466 plakalı motosikletiyle ilerleyen Rıdvan Acar (23), karşı yönden gelen S.A. (81) yönetimindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ACI HABERİ DUYAN YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Acar'ın bölgede bir otelin mutfak bölümünde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi. Acı haberi alan gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Rıdvan Acar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.