Bodrum'da eski eş cinayeti: "Kendimi kaybettim"

Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:33:21

Muğla'nın Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı eski eşi Hüsne Topal'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Yardım etmeye çalışan Sedat Tüter'i de yaralayan Alçı, olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından kullanılan silahın, Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı ve arkadaşı tarafından saklandığı ortaya çıktı.

Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sedat Tüter'in tedavisi Bodrum Devlet Hastanesi'nde sürdü. Olayla ilgili dava, Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmada sanık Hacı Ömer Alçı, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Tutuksuz sanık Bedirhan Alçı ise babasının silahı kendisine verdiğini ve paniğe kapılarak sakladığını söyledi.

Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, duruşmada gözyaşları içinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini dinledikten sonra duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı'nın ise adli kontrol şartıyla yargılanmasına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için mücadele edeceklerini ifade etti.