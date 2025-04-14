SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da eski eş cinayeti: Kendimi kaybettim
Haberler Yaşam Videoları

Bodrum'da eski eş cinayeti: "Kendimi kaybettim"

Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:33:21

Hacı Ömer Alçı’nın eski eşi Hüsne Topal’ı öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı olayla ilgili dava Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı eski eşi Hüsne Topal'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Yardım etmeye çalışan Sedat Tüter'i de yaralayan Alçı, olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından kullanılan silahın, Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı ve arkadaşı tarafından saklandığı ortaya çıktı.

Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sedat Tüter'in tedavisi Bodrum Devlet Hastanesi'nde sürdü. Olayla ilgili dava, Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmada sanık Hacı Ömer Alçı, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Tutuksuz sanık Bedirhan Alçı ise babasının silahı kendisine verdiğini ve paniğe kapılarak sakladığını söyledi.

Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, duruşmada gözyaşları içinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini dinledikten sonra duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı'nın ise adli kontrol şartıyla yargılanmasına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için mücadele edeceklerini ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı
14.04.2025Pazartesi
Afşin’de feci kaza: Otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü 3 yaralı
14.04.2025Pazartesi
Bursa’da korkunç kaza kamerada: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
14.04.2025Pazartesi
Çorum’da iş kazası: Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
14.04.2025Pazartesi
Edirne’de kalp krizi geçiren vatandaşın yardım istediği an kamerada
14.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü 00:36
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü
14.04.2025Pazartesi
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 00:32
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı
13.04.2025Pazar
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu 03:54
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu
14.04.2025Pazartesi
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP’li meclis üyesi tutuklandı 02:21
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP'li meclis üyesi tutuklandı
13.04.2025Pazar
CANLI YAYIN