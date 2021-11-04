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Biontech aşısında 3. doz uygulaması başladı

Biontech aşısında 3. doz uygulaması başladı
04.11.2021 19:37
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İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından sistemlerine tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mRNA hatırlatma aşısını olan Ahmet Uzun , herkesi aşıya davet etti. Uzun, “Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum” dedi. Aşıyla kendini daha çok güvende hissettiğini belirten Fatma Uzun, “İnşallah bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes aşısını yaptırsın” ifadelerini kullandı.

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