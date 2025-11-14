PODCAST CANLI YAYIN
Bilecik’te yürek burkan veda: Helallik alınırken abisinin üniformasını giydi

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşı Bilecik’e getirildi. Helallik sırasında şehidin kardeşi abisinin üniformasını giyerek tabutuna sarıldı ve gözyaşlarıyla veda etti.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, Eskişehir üzerinden kara yoluyla Bilecik'e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni öncesi baba ocağı olan Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'a götürüldü.

Kardeşinin Üniformasıyla Yürek Dağlayan Veda

Helallik sırasında aile gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin kardeşi Burcu Olgan abisinin askeri üniformasını giyerek tabutuna sarıldı. "Daha doyamadım sana" sözleri mahallede duygu dolu anlar yaşattı. Komşular ve yakınlar aileye destek oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Tören Düzenlendi

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından İlhan Ongan, dualarla Bilecik Şehitliği'nde toprağa verildi.

