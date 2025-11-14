PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri Melikgazi'de korkunç kadın cinayeti... Konuşmak için çağırdığı eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü!

Kayseri’de boşanma aşamasındaki Rabia A., eşi tarafından konuşma bahanesiyle çağrıldığı sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden genç kadın olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheli koca polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta yaşanan olayda, R.A. boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia A.'yı konuşmak için aşağıya çağırdı. İşten yeni dönen Rabia A., görüşmeyi kabul ederek evden indi.

Tartışma Cinayete Dönüştü

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce R.A., yanında taşıdığı bıçakla Rabia A.'yı boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olay sonrası kaçan R.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Rabia A.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

