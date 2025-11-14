Antalya'nın Kaş ilçesi Andifli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otel gece bekçisi Yusuf Aygül (69) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'e defalarca vurdu.

22 Bıçak Darbesiyle Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Yusuf Aygül, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi bulunduğu belirlendi.

Şüpheli Suç Aletiyle Yakalandı

Olayın ardından kaçan Gökay S., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yaklaşık iki aydır eve gitmediği ve annesi Meral S. ile Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği belirtildi.

Dehşet Anları Kameraya Yansıdı

Olayın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Gökay S.'nin elindeki bıçakla Aygül'e defalarca saldırdığı, yanına kimseyi yaklaştırmadığı ve Aygül yerde hareketsiz kaldıktan sonra dahi bıçaklamaya devam ettiği görüldü.