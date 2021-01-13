Haberler Video Yaşam Videoları Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
13.01.2021 09:26
Ana Sayfa 01:37
Aşı randevusu nasıl alınır?
Ana Sayfa 03:54
Beyoğlu'nda otelde korkutan...
Ana Sayfa 05:25
CHP'nin numarasını açıkladı
Ana Sayfa 06:18
Eren-1 Operasyonu’ndan özel...
Ana Sayfa 01:28
Başakşehir'den G.Saray'a takas...
Ana Sayfa 33:20
Başkan Erdoğan'dan AB'ye...
Ana Sayfa 03:50
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı...
Ana Sayfa 09:24
WhatsApp'a dava açılabilir mi?
Ana Sayfa 02:32
Aşıla nasıl kullanılır?
Ana Sayfa 03:12
Polis uyardı vatandaş...
Ana Sayfa 01:15
SON DAKİKA: Denizli'de 4.0...
Ana Sayfa 01:14
MİT ve SSB'den ortak operasyon

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.


Beyoğlu'nda bir otel odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince sündürülürken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin üçüncü katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri odada mahsur kalan müşterileri yangın merdiveniyle kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yaşam Videoları