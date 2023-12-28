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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 23:23 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:20

Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi: Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla giren, ikamet izni bulunmayan ya da kalış süresi dolan düzensiz göçmenler yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Göç İdaresi ile koordineli olarak İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

Şüpheli görülen şahıslara yapılan kontroller esnasında belgelerinde eksiklik bulunan, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ya da kalış izni bulunmayan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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