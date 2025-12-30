PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu'nda ağaç binanın üzerine düştü

Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları kırılarak binanın üzerine düştü.

Olay, İstanbul Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağacın dalları kırılarak binanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle dallar binadan kaldırıldı. Olayda bir dairede maddi hasar oluşurken, mahallenin su tesisatında da hasar meydana geldi. Mahalleli, geçtiğimiz yıl da ağacın dallarının kırılarak binanın üzerine düştüğünü ve kırık dalların aylarca bina üzerinde kaldığını belirtti.

