PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Maltepe'de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı
Maltepe'de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 17:58
Abone Ol
Yazı Boyutu
Maltepe'de bir inşaat şantiyesinin duvarı, kuvvetli fırtınanın etkisiyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Bunlar da Var
00:33
Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
29.12.2025
Pazartesi
01:46
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
29.12.2025
Pazartesi
10:56
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
29.12.2025
Pazartesi
03:08
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO
29.12.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN