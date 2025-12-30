PODCAST CANLI YAYIN
Yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı

Şişli'de evinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan yönetmen Seren Yüce yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şişli'de sabah saatlerinde meydana geldi. Zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklet kaskı taktığı öğrenilen saldırgan Yüce'yi sol bacağından vurdu ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

