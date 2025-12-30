Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada

TERS YÖNDEN NEHRE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gece saatlerinde ters yönde hızla ilerleyen otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü Emre Gürsoy (29) hayatını kaybederken, yanında bulunan Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ve hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yeri belirlenen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç içinde bulunan Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürsoy'un cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ters yönden gelen otomobilin hızla köprü korkuluklarına çarpıp nehre uçtuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.