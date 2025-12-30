PODCAST CANLI YAYIN
Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada

Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada

Amasya'da otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

TERS YÖNDEN NEHRE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gece saatlerinde ters yönde hızla ilerleyen otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü Emre Gürsoy (29) hayatını kaybederken, yanında bulunan Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ve hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yeri belirlenen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç içinde bulunan Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürsoy'un cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ters yönden gelen otomobilin hızla köprü korkuluklarına çarpıp nehre uçtuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle