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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 15:39 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 15:39

Beylikdüzü’nde korkutan fabrikaya yangını

Beylikdüzü’nde sanayi sitesi içinde tadilat sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar ot yangınına sebep oldu. Fabrikanın bir kısmına da sirayet eden alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boya fabrikasındaki tadilat sırasında kaynak makinesi kullanıldı. Makineden çıkan kıvılcımlar otlara ve atık malzemelere sıçrayıp yangına sebep oldu. Yangın fabrikanın bir kısmına da sirayet etti. Olay yerine çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden de görüldü. Korkuya neden olay alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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