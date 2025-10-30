Beylikdüzü’nde kaza: Arızalı araca çarpan otomobil devrildi! 1 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'NDE E-5 YAN YOLDA KAZA

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolu yan yolda arızalı bir araca çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı.

ARIZALI ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Haramidere mevkii E-5 yan yolda meydana geldi. 38 yaşındaki D.Ş. yönetimindeki 34 KHH 428 plakalı otomobil, arıza nedeniyle duran 34 JN 9182 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki D.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine doğru yoğun trafik oluştu. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.