Beylikdüzü'nde kadın kılığına girip dilenen adam kamerada

Beylikdüzü'nde maske ve eşarp ile kadın kılığına giren bir şahıs, yol kenarında dilenmeye başladı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir şahıs, maske takarak yüzünü gizledikten sonra başını eşarp ile örttü. Adeta kadın kılığına giren kişi bir süre sonra bacaklarını da battaniye ile örttükten sonra dilenmeye başladı. Şahsın o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.