Beylikdüzü’nde gerçekleşen silahlı saldırı kamerada!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 23:44:33

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 15 Şubat 2025 tarihinde bir iş yerine motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmazken, saldırganlar yarım saat sonra iş yeri sahibi A.Ç.'yi yurt dışı numaralarla arayarak 10 milyon TL haraç talep etti. Durumu polise bildiren A.Ç., şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasını sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bir otoparkı kullandığını tespit etti. Uzun süren takip sonucunda şahısların 'zula evi' olarak kullandığı adres belirlendi ve operasyon düzenlendi. Operasyonda Mert T. (25) ve Necip D. (25) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 11 kalaşnikof, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilogram esrar ve 3 buçuk kilogram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.