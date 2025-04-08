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Diyarbakır’daki dehşet anları kamerada: Çok sayıda yaralı var!
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Diyarbakır'daki dehşet anları kamerada: Çok sayıda yaralı var!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 23:48:07 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 00:40:02

Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Cep telefonu görüntülerinde tarafların birbirlerine ateş ettiği görüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, büyük bir paniğe neden oldu. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde, şahısların birbirlerine ateş açtığı ve yerde yatan kişilerin olduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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