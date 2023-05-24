Haberler Yaşam Videoları Beylikdüzü'nde bir genç boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bir genç boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bir genç boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu
24.05.2023 10:04 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:58
Sosyal medya üzerinden terör...
Yaşam 02:44
Sağlıkçı ailenin yeni yaşam...
Yaşam 00:54
Maç sonrası tekmeli yumruklu...
Yaşam 03:43
Yırtıcı hayvanlar seralarda...
Yaşam 02:51
Etkili olan yağmur onlarca...
Yaşam 01:08
195 uyuşturucu operasyonunda...
Yaşam 02:00
Kulüpte dehşet anları...
Yaşam 02:01
Sokak ortasında silahlı...
Yaşam 01:18
Fotokapanlara yansıyan...
Yaşam 00:51
İki gence kurşun yağdıran suç...
Yaşam 05:46
Dolu hayatı felç etti: Çatı...
Yaşam 01:40
Popülasyonu artan domuz sürüsü...

Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Fatih Melikşah evinde boynunda plastik kelepçe takılmış halde ölü bulundu. Melikşah'nın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre Fatih Melikşah (27) isimli şahıs, yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulundu. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı. Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah'nın cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Fatih Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA