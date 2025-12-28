PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta otel odasına baskın; yatağın altından kalaşnikof çıktı

Beşiktaş’ta motorize yunus ekibi şüphe üzerine durdukları otomobildeki 2 kişiye üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, otelde kaldıklarını söyleyen 2 kişinin odalarına baskın düzenledi. Polis yaptığı odada yaptığı aramada yatağın altına gizlenmiş 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

YATAK ALTINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Beşiktaş'ta motorize yunus polisi, Kuruçeşme'de şüphe üzerine 33 BRZ 95 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen İlhan Efe K. (20) ile Olcay Ö. (19), GBT'de olumsuzluk çıkmamasına rağmen çelişkili ifadeleri nedeniyle takibe alındı.

OTEL ODASINA BASKIN

Şüphelilerin kaldıklarını söylediği Ortaköy'deki otelin 107 numaralı odasına baskın yapan ekipler, katlamalı yatağın altına gizlenmiş kalaşnikof ele geçirdi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Odadaki aramada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler, 38 kalaşnikof mermisi ve 99 tabanca mermisi bulundu. Baskın anı kameralara yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, İlhan Efe K. ve Olcay Ö.'yü "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan tutukladı. Şüphelilerin toplam 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

