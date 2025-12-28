Beyoğlu'nda 2 kişinin dumandan etkilendiği yangındaki patlamalar kamerada

PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dairenin boş olduğu öğrenildi.

ÜST KATLARDAKİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında binanın üst katlarında bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PATLAMALAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın sırasında meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

