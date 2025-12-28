Sultanbeyli'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

AŞIRI HIZ FELAKET GETİRDİ

Olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak'ta meydana geldi. Aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce park halindeki otomobile çarptı.

KAMYONET TIRA SAPLANDI

Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ 2.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya neden olan sürücünün 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarınca sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.